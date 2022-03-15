Kaçak kazıda yakalanan profesör için üniversiteden açıklama: İdari soruşturma başlatıldı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde mezarlıkta kaçak define kazısı yaparken yakalanan Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde (AKÜ) görevli profesörle ilgili üniversite yönetimi harekete geçerek idari soruşturma başlattı.



AKÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, konunun üniversite yönetimini derinden üzdüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir mezarlıkta izinsiz kazı yaparken yakalanan 4 kişi hakkında çeşitli medya mecralarında yayınlanan haberlerden, kazı yapanlardan birinin Üniversitemiz öğretim üyesi olduğunun anlaşılması üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu hâsıl olmuştur. Konuyla ilgili yayınlanan haberleri ihbar kabul eden Üniversite yönetimimiz, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan bu menfi olayda adı geçen öğretim üyesi hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem başlatmıştır" ifadelerine yer verildi.

Mezarlıkta kazı yapan dört kişiden biri Jeodezi profesörü çıktı.

"GEREKENİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

"Hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Kuruluşunun 30. yılını kutlayan ve bu süreçte yapmış olduğu olumlu çalışmalarla adını duyuran üniversitemizin, tasvip edilemeyecek biçimde isminin medyada yer almış olması, büyük bir aile olan kurumumuzun her bir ferdini derinden üzmüştür. Üniversite yönetimi olarak, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan, kurum prestijini sarsan davranışlara asla izin vermeyeceğimizi ve hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”



OLAYIN GEÇMİŞİ



Bolvadin ilçesindeki eski mezarlıkta izinsiz kazı yaparak define aradığı için gözaltına alınan 4 kişiden birinin Prof. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıkmıştı.



Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nde Jeodezi bölümünde görev yapan Prof. Mevlüt Güllü, ifadesinde "cahillik yaparak kazdık. Kazı yaptığımıza pişmanım" demişti.