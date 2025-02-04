Kaçak kazıya 3 gözaltı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak kazıya 3 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Kumla-Armutlu Çevre Yolu üzerindeki zeytinlikte bulunan barakaya baskın düzenledi.

Kaçak kazı yaptıkları ve 8 metre derinliğe ulaştıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan hilti, murç, kazma, caraskal ve kürek gibi yardımcı malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yunanistan'da deprem fırtınası: Santorini Adası'nda toprak kaymaları

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...