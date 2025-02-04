Kaçak kazıya 3 gözaltı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Kumla-Armutlu Çevre Yolu üzerindeki zeytinlikte bulunan barakaya baskın düzenledi.
Kaçak kazı yaptıkları ve 8 metre derinliğe ulaştıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan hilti, murç, kazma, caraskal ve kürek gibi yardımcı malzemelere el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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