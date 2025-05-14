Kaçak kazıya 4 gözaltı

İnceğiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bölgede kaçak kazı yapıldığına yönelik ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.



Yapılan çalışmaların ardından bir süredir jandarma ekipleri tarafından takip edilen 4 şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

