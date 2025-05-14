Kaçak kazıya 4 gözaltı
İstanbul Çatalca'da ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.
İnceğiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bölgede kaçak kazı yapıldığına yönelik ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmaların ardından bir süredir jandarma ekipleri tarafından takip edilen 4 şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon sırasında kaçak kazıda kullanılan jeneratör, hilti, manivela, murç, balyoz, kazma ve kürek gibi birçok malzeme de ele geçirildi.
Diğer yandan şüphelilerin yaptığı kaçak kazıda eski dönemlere ait tarihi kemerin ortaya çıktığı öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yurt Haber
- Jandarma
- İstanbul Çatalca