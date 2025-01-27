Kaçak kazıya 5 gözaltı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak kazıya 5 gözaltı

Tosya'da jandarma ekipleri, ilçede kaçak kazı yapan H.P., E.A., İ.A., A.F.Y. ve S.K.'yı düzenlenen operasyonla suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonda, kaçak kazı malzemeleri ile çok sayıda el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcılar, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirildi.

Tarihi eser bulma amacıyla kazı yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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