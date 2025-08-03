Kaçak kazıya dronla suçüstü

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar mahallesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, H.S., N.D., Ö.B. ve Y.Y.'yi kazı yaptıkları sırada dronla görüntüledi.



Şüpheliler, kazı sırasında kullandıkları çeşitli malzemelerle suçüstü yakalandı.



Alanda yapılan incelemede, en büyüğü 10 metre çapında ve 15 metre derinliğinde olan 4 çukur tespit edildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.