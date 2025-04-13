Kaçak kazıya gözaltı
Mersin'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Tespit edilen bölgeye yönlendirilen ekipler, 4 zanlıyı kazı yaparken suçüstü yakaladı.
KAZI MALZEMELERİNE EL KONULDU
Kazı alanında, 3 dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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