Kaçak kazıya gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Akyayık köyündeki Mercan Deresi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Tunceli Müzesi görevlileri eşliğinde bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.



Operasyonda, 1 kilogram amonyum-potasyum nitrat, hilti, yılan uçlu kamera, hilti ucu, 75 metre kablo, 7 metre uzunluğunda 3 top bakır tel, akü, 1 litre benzin, 1,5 litre mazot, motor yağı, balyoz, kazma, levye ve inşaat eldiveni ele geçirildi.



Alanda detaylı inceleme yapan jandarma ekipleri, hiltiyle bir kayanın 3 farklı noktasında açılan deliklere patlayıcı maddeler yerleştirildiğini tespit etti.



Ekipler, gerekli çalışmanın ardından patlayıcıları fünye yardımıyla kontrollü olarak imha etti.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.