Kaçak kazıya jandarma operasyonu: 2 kişi yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar çerçevesinde, Nurdağı ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında arazide define bulmak amacıyla izinsiz arama yaptığı tespit edilen S.Y. ve G.G. isimli şüpheliler suçta kullandıkları 2 adet detektör ve 2 adet kazı malzemeleri ile suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan detektör ve kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.