Kaçak kazıya suçüştü
Kayseri'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Çömlekçi Mahallesi Su Döken mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Olay yerinde A.Ş.,N.S. ve B.S.; bellerinden ipe bağlı şekilde uçurumun kenarında izinsiz olarak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Olayda kullandıkları bir adet jeneratör, bir adet hilti, bir top kalın ip, 2 adet üçlü priz, bir adet demir çekiç, bir top elektrik kablosu, 2 adet demir levye, 3 adet demir çubuk, bir adet pense, bir adet tornavida, 2 adet yan keski, bir adet emniyet kemeri ve tokaları muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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