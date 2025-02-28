Kaçak kazıya suçüstü
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde define bulmak için kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak av malzemesi ele geçirildi.
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan bir şüpheliyi belirledi.
Gerçekleştirilen operasyonla şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda bir dedektör, 5 metre uzatma kablosu, bir av tüfeği ile çok sayıda kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli adli işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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