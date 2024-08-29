Kaçak kazıya suçüstü

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde çok fazla materyal ele geçirilirken şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaçak kazıya suçüstü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi Papazçeşme mevkisinde kaçak kazı yapıldığı tespit edilmesi üzerine, 28 Ağustos 2024 tarihinde jandarma ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında 6 şüpheli kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalandı.

Yakalanan Ç.Ç., E.Ç., Y.S., E.D., F.A. ve H.Ç. olay yerinde bulunan ruhsatsız tabanca, fişekler ve çeşitli kazı ekipmanlarıyla birlikte gözaltına alındı.

ÇOK FAZLA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerinde ele geçirilen malzemeler arasında bir adet ruhsatsız tabanca, altı adet fişek, bir adet hazine tespit cihazı, bir adet yer altı boşluk tarama cihazı, bir adet benzinli beton delici, üç adet beton delici ucu, bir adet keski, bir adet kazma, bir adet çapa, bir adet testere, bir adet kürek ve iki adet çekiç yer aldı.

Yakalanan kişilerin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemeler ise muhafaza altına alındı.

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