Kaçak kazıya suçüstü: 2 tutuklama

Konya'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaçak kazıya suçüstü: 2 tutuklama
Arşiv

'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kadınhanı ilçesi Beykavağı Mahallesi'ndeki arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan Ö.D. (26) ile S.T'yi (26) gözaltına aldı.

Ekiplerce kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...