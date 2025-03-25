Kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, E.A., C.E., A.A. ve H.V.K.'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında jeneratör, fünye ateşleme kablosu ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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