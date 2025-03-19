Kaçak kazıya gözaltı

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanuna Muhalefet" suçunu işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor.



Başçayır Mahallesi Asar mevkiinde M.S., S.K., F.A., H.S., K.A., A.S., C.Y. ve L.A. isimli şüpheliler kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.



Ayrıca şüphelilerle birlikte bir adet 16-30 hilti, bir adet jeneratör, iki adet hilti ucu, bir adet el dedektörü, 5 adet 1.5 litre boş pet şişe, bir adet 2.5 litre boş pet şişe, bir adet el testeresi, bir adet nacak, 4 çift iş eldiveni, 4 adet maske, üç adet 10 metre uzunluğunda ip ve bir adet 15 metre uzunluğunda uzatma kablosu ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR



Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.