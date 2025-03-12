Kaçak keklik avlayanlara binlerce lira ceza

Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karakol Komutanlığı ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim yaptı.

Denetimde, durdurulan araçta 4 canlı kınalı ve 4 vurulmuş keklik ile 4 kafes, bir kıl tuzak ve bir yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı av yaptıkları tespit edilen iki kişi hakkında 63 bin 710 TL idari para cezası ile ele geçirilen kekliler için 51 bin 200 TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 114 bin 910 TL para cezası kesildi.