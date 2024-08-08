Kaçak maden ocağında göçük: 1 can kaybı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak ocakta göçük meydana geldi. Göçük altında bir işçi hayatını kaybetti.

Kaçak maden ocağında göçük: 1 can kaybı

'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan kişi hayatını kaybetti.

Bölüm Mahallesi Mustafa Özkaynak Sokak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Çalışanlardan Ayhan Yılmaz (54) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

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