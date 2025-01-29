Kaçak maden ocağında krom çıkaran şüpheliye gözaltı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaçak maden ocağında krom çıkaran şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak maden ocağında krom çıkaran şüpheliye gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde önleyici kolluk devriyesi esnasında kaçak açarak krom çıkaran S.H'yi suçta kullandığı kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı.

Suçta kullanılan 70 ray sistemi, 25 kazı malzemesi, 2 jeneratör, 2 vagon, 200 metre uzatma kablosu, asansör vince el konuldu.

Gözaltındaki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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