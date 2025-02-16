Kaçak maden ocağında ölüme 9 yıl hapis istemi

Zonguldak’taki kaçak maden ocağında yaşanan ölümde, ocağın sahibine 9 yıla kadar hapis cezası istendi.



Bağlık Mahallesi’nde 21 Haziran 2023’te ruhsatsız işletilen, Bülent Ş.’ye ait olduğu iddia edilen kömür ocağında meydana gelen göçükte Uğur Bıyıklı yaralandı.



Yaralı madenciyi arkadaşları dışarı çıkarıp, Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü.



Müdahalesinin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Bıyıklı, kurtarılamadı.



Tutuklanan Bülent Ş. ise haftada üç gün imza ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ÜÇ GÜN SONRA ÇOCUĞU OLDU



Madencinin eşi Berna Bıyıklı, eşinin ölümünden üç gün sonra doğum yaptı.



Bebeğine eşi Uğur’un adını veren Bıyıklı, eşinin doğumdan sonra sigortalı bir işe girmeyi planladığını söylemişti.



Soruşturmanın tamamlanmasıyla ocak sahibi olduğu öne sürülen Bülent Ş. hakkında 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Mütalaasını sunan savcı, bilirkişi raporları ve tanık anlatımları doğrultusunda ocak sahibinin Bülent Ş. olduğunu değerlendirdiklerini ve sanığın Türkiye Taşkömürü Kurumu sahasında olan kaçak ocakta yeterli iş güvenliği önlemi olmadan işçi çalıştırdığı için kazada asli kusurlu bulunduğunu belirtti.



Savcı, sanık hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep etti.



Duruşma, avukatlara mütalaaya karşı süre verilip ertelendi.