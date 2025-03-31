Kaçak maden ocağında vahşet! Davada reddihakim itirazı reddedildi
Zonguldak'ta yanmış cesedi bulunan Afgan madencinin ölümüne ilişkin davada, reddihakim itirazı üst mahkeme tarafından reddedildi.
Zonguldak’ta kaçak maden ocağı işletmecileri, maden ocağında fenalaşan Afganistan uyruklu madenciyi yakıp, cesedini ormana attı.
Olay, 10 Kasım’da Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak’ta meydana geldi.
SANIKLAR İÇİN ÇEŞİTLİ CEZALAR İSTENDİ
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Afgan madencinin kaçak ocakta vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin de "Olay ortaya çıkarsa ocak kapanır" korkusuyla hareket ettikleri belirtildi. "İştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada, 4'üncü duruşmada mütalaa sunuldu.
Mütalaada; Nourtani'nin iş kazası geçirdiği, ocak sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu ile vinç operatörü S.K.'nin "Taksirle ölüme neden olma" ile delil karartma suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası istendi.
Benzine çakmak çaktığını itiraf eden Ahmet Aydın ve tutuksuz sanık E.D. yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği, delil kararttığı gerekçesiyle 8'er yıla kadar, A.Ç. hakkında ise bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
DOSYAYA YENİ GÖRÜNTÜLER GİRDİ
Yargılama süreci devam ederken; Nourtani'nin kaçak ocakta çalışmaya başlamadan üstünü değiştirdiği zamanki son görüntüleri, sanıklardan Hakan Körnöş ve Ahmet Aydın'ın benzin aldığı anlar ile Nourtani'nin kıyafetlerinin diğer sanıklar tarafından sobada yakıldığı görüntüler ortaya çıktı.
Davanın 5'inci duruşmasında, Nourtani'nin ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, mahkeme heyetinin adil ve tarafsız yargılama yapmadığını ve tüm taleplerinin hukuka aykırı olarak gerekçesiz şekilde reddedildiğini öne sürerek reddihakim talep etti.
Mahkeme heyeti, bu talebi somut delil olmadığı ve yargılamayı uzatma amacı taşıdığı gerekçesiyle reddetti. Duruşma, üst mahkemeye itiraz süreci için ertelendi.
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