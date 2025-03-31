Kaçak maden ocağında vahşet! Davada reddihakim itirazı reddedildi

Zonguldak’ta kaçak maden ocağı işletmecileri, maden ocağında fenalaşan Afganistan uyruklu madenciyi yakıp, cesedini ormana attı.



Olay, 10 Kasım’da Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak’ta meydana geldi.



SANIKLAR İÇİN ÇEŞİTLİ CEZALAR İSTENDİ



Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Afgan madencinin kaçak ocakta vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin de "Olay ortaya çıkarsa ocak kapanır" korkusuyla hareket ettikleri belirtildi. "İştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada, 4'üncü duruşmada mütalaa sunuldu.



Mütalaada; Nourtani'nin iş kazası geçirdiği, ocak sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu ile vinç operatörü S.K.'nin "Taksirle ölüme neden olma" ile delil karartma suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası istendi.



Benzine çakmak çaktığını itiraf eden Ahmet Aydın ve tutuksuz sanık E.D. yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği, delil kararttığı gerekçesiyle 8'er yıla kadar, A.Ç. hakkında ise bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

