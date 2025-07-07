Kaçak maden ocağından krom çıkaranlara suçüstü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaçak maden ocağı açarak krom çıkaran kişiler yakalandı.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimler kapsamında kırsal bir bölgede ocak tespit edildi.
Çalışma kapsamında, izinsiz olarak devlet arazisinde kaçak kazı yaparak maden ocağı açtıkları ve krom madeni çıkarttıkları belirlenen A.D., M.F. ile F.D. suçüstü yakalandı.
Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.
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