Kaçak maden ocakları imha edildi
Zonguldak'ta polis ve jandarma tarafından tespit edilen iki kaçak kömür ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
Zonguldak'ta polis ve jandarma ekipleri, kömür ocaklarına yönelik denetimlerini sürdürdü.
Son bir haftada 10 denetim yapan ekipler, iki kaçak maden ocağının faal olduğunu tespit etti.
Denetimlerde 9 metre ray, 4 ton kömür, 1 adet havalandırma bulundu.
İMHA EDİLDİ
Kaçak kömür üretimi yapan ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
