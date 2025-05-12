Kaçak maden ocaklarına baskın
Zonguldak'ta kaçak 3 maden ocağı Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edildi.
Kilimli ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçak üretim yaptığı belirlenen 3 kömür ocağına baskın yapıldı.
Operasyonda 130 metre ray, 6 vinç, bir havalandırma, bir kompresör ile 9 ton kömür ele geçirildi.
Maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
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