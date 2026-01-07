Kaçak madende iş kazası. Bir işçi öldü

07.01.2026 11:04

Kaçak madende iş kazası. Bir işçi öldü
IHA

AA, İHA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen madende iş kazası meydana geldi. Olayda bir işçi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında yaşanan iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.

 

Olay Kilimli ilçesinde yaşandı. Gelik beldesinde ruhsatsız maden ocağında çalıştığı sırada üzerine parçalar düşen Feyyaz K. (36) ağır yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Ocaktan çıkarılan Feyyaz K, sevk edildiği Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram