Kaçak madende iş kazası. Bir işçi öldü
07.01.2026 11:04
IHA
AA, İHA
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen madende iş kazası meydana geldi. Olayda bir işçi yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında yaşanan iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.
Olay Kilimli ilçesinde yaşandı. Gelik beldesinde ruhsatsız maden ocağında çalıştığı sırada üzerine parçalar düşen Feyyaz K. (36) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ocaktan çıkarılan Feyyaz K, sevk edildiği Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.