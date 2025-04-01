Kaçak madenler imha edildi

Zonguldak'ta kaçak ve ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocakları kapatıldı.

Kaçak madenler imha edildi

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 6 ocağın çevresinde 5 dinamit, 7 vagon, hava pompası, 190 metre ray ve 4 vinç ele geçirildi.

Söz konusu ocaklar, Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

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