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Kaçak madenler imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 8 maden ocağı tespit edildi. Maden ocakları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Kaçak madenler imha edildi

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından tespit edilen 8 ocağın çevresinde 160 metre ray, 4 vinç ve 3 vagon ele geçirildi.

Söz konusu ocaklar, Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

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