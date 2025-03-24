Kaçak madenler imha edildi

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.



Ekipler tarafından tespit edilen 8 ocağın çevresinde 160 metre ray, 4 vinç ve 3 vagon ele geçirildi.



Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.