Kaçak midye avcılığına 126 bin lira ceza

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Tekkeköy ilçesinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Yapılan aramalarda, 207 çuvalda toplam 3 ton 820 kilo kum şırlanı midye ele geçirildi.

Kaçak olarak toplanan midyeler, yeniden denize bırakıldı.

İKİ KİŞİYE TOPLAM 126 BİN 566 LİRA PARA CEZA



Olayla ilgili iki kişiye "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu" kapsamında toplam 75 bin 540 lira, Karayolları Yol Kenarı Denetim İstasyonu tarafından ise fazla tonaj nedeniyle 51 bin 26 lira para cezası uygulandı.