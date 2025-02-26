Kaçak moloz dökümüne 80 bin lira ceza

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de belirlenen bölgelere güvenlik kamerası kurarak önlem aldı. Ekiplerin denetimlerinde, çuvallara doldurdukları molozları Yeşilkent ve Firuzköy mahallelerindeki boş arsalara getirerek bırakan iki araç tespit edildi.

Bölgeye giderek kaçak şekilde bırakılan atıkların miktarını hesaplayan zabıta ekipleri, araç plakalarından yola çıkarak araç sahiplerini tespit etti.



Araç sahiplerinden birine bıraktığı atık miktarına göre 20 bin lira, diğerine ise 60 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, araç sahiplerinin kimlikleri adli işlem yapılması için polise de bildirildi.