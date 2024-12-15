Kaçak moloz dökümüne kameralı takip

İstanbul Avcılar'da iki mahallede kaçak moloz dökümü yaptıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi. Avcılar Zabıta Müdürlüğü tarafından belirli noktalara yerleştirilen kameralar sayesinde şüphelilere para cezası uygulandı.

Kaçak moloz dökümüne kameralı takip

Avcılar’da şüphelilerin merkezden uzak bölgelerde çuvallara doldurdukları molozları attıkları belirlendi.

Bunun üzerine hareket geçen ekipler, belirli noktalara güvenlik kameraları yerleştirildi.

Kaçak moloz dökümüne kameralı takip - 1

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kamera yerleştirilen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Ekiplerle bölgeye giden Zabıta Müdürü Adnan Karakoç, moloz döken şüphelilerin kameralarla tespit edildiğini ardından da cezai işlem uygulandığını belirtti.

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