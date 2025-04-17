Kaçak orman ürünü ele geçirildi

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca Pınardere Mahallesinde gerçekleştirilen devriyede İ.U. isimli şüphelinin kullandığı açık kasa kamyonetin yakalama kaydı olduğu ve kasasında yaklaşık 6 metreküp orman emvali (çam ağacı) olduğu tespit edildi.

Konu hakkında Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bilgi şüpheli ve ele geçirilen orman ürünü Orman İşletme Müdürlüğü personeline, yakalamalı araç ise Yediemin Otoparkı'na teslim edildi.