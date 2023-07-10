Kaçak pamuk dikeni bitkisi toplatan kişiye 244 bin lira ceza

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, koruma altında olan pamuk dikeni bitkisini toplatan zanlıya, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan, 244 bin lira ceza uygulandı.

Kaçak pamuk dikeni bitkisi toplatan kişiye 244 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Hamzalı köyü merasında bazı kişilerin, çevredeki bir bitki türünü topladığı bilgisi üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle harekete geçti.

Bu kapsamda yapılan çalışmada, bölgede koruma altındaki pamuk dikeni bitkisini toplayan çok sayıda şüpheli suçüstü yakalandı.

Kaçak pamuk dikeni bitkisi toplatan kişiye 244 bin lira ceza - 1

Yevmiye karşılığı tuttuğu işçilere pamuk dikeni bitkisini toplatan A.Y'ye, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan, 244 bin lira idari uygulandı.

Merada toplanan yaklaşık 1 kamyon dolusu pamuk dikeni bitkisine el konuldu.

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