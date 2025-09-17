Kaçak sigara operasyonunda iki gözaltı

Çorum'da kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

'un Alaca ilçesinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde doldurulmuş makaron ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yıldızhan Mahallesi'nde E.Y. ve D.Y'ye ait iş yeri ile evde arama yapıldı.

Aramalarda, 56 bin 980 adet doldurulmuş makaron, bir adet sigara dolum makinesi ve bir adet hava kompresörü ele geçirildi.

İki şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

