Kaçak silah fabrikası kurup, üretim yaptılar
Konya'da kurduğu kaçak silah fabrikasında AK-47 kalaşnikof, G3, bixi, MG3, FN, doçka ve bomba atar gibi çeşitli silahlara ait parçaları üreten bir kişi yakalandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karatay ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yasa dışı silah parçası üretimi yapıldığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü ile Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla fabrikaya operasyon gerçekleştirildi.
SİLAH PARÇALARI ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, AK-47 kalaşnikof, G3, bixi, MG3, FN, doçka ve bomba atar gibi çeşitli silahlara ait toplam 8 bin 26 adet silah parçası ele geçirildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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