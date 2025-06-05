Kaçak silah fabrikası kurup, üretim yaptılar

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karatay ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yasa dışı silah parçası üretimi yapıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü ile Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla fabrikaya operasyon gerçekleştirildi.

SİLAH PARÇALARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, AK-47 kalaşnikof, G3, bixi, MG3, FN, doçka ve bomba atar gibi çeşitli silahlara ait toplam 8 bin 26 adet silah parçası ele geçirildi.

