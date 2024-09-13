Kaçak sülükçülere baskın

Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları'nda izinsiz sülük toplayan 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilere 2 milyon 709 bin 987 lira ceza uygulandı.

Kaçak sülükçülere baskın

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Longoz Ormanlarının Mert Gölü'nde kaçak sülük avlandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler ticari amaçla yasa dışı sülük topladığı iddia edilen 7 kişiyi tespit ederek suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında bulunan 131 sülüğe el konuldu.

İğneada Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince izinsiz sülük topladıkları gerekçesiyle 7 kişiye, 2 milyon 709 bin 987 lira ceza uyguladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Av yasağı sona erdi: Balık fiyatları düştü mü?

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA: Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

SON DAKİKA: Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika Erzincan'da deprem mi oldu? Az önce deprem Erzincan'da nerede oldu? Erzincan deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Eylül 2024

Son dakika Erzincan'da deprem mi oldu? Az önce deprem Erzincan'da nerede oldu? Erzincan deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Eylül 2024

Emine Erdoğan'dan Kiev'deki Lider Eşleri Zirvesi'ne mesaj: "Çocuklara onurlu bir gelecek borçluyuz"

Emine Erdoğan'dan Kiev'deki Lider Eşleri Zirvesi'ne mesaj: "Çocuklara onurlu bir gelecek borçluyuz"

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü yakalandı

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü yakalandı

İşçi servisiyle yakıt tankeri çapıştı: 11 yaralı

İşçi servisiyle yakıt tankeri çapıştı: 11 yaralı

İzmir'de minibüs şoförü silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İzmir'de minibüs şoförü silahla vurulmuş halde ölü bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...