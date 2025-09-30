Kaçak tütün operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

Manisa'da KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, il merkezinde 1, Turgutlu'da 1, Kula'da 2, Akhisar'da 2 ve Salihli'de 2 olmak üzere toplam 8 adrese baskın yapıldı.

Yapılan aramalarda, 2 kompresör makinesi, 5 sigara sarma makinesi, 337,5 kilo kıyılmış tütün, 75 bin 360 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 83 bin 800 adet boş makaron ve 51 elektronik sigara ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız süreceğini bildirdi.