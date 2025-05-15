Kaçak villayı vinçle taşıtan kişi konuştu: "Çok zararım var"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçak yapılan villanın sahibi 33 yaşındaki Mesut Yavuz, üç katlı çelik konstrüksiyon yapıyı vinç ile taşıdı.

Evini yıkılmaktan kurtaran Yavuz, evin malzemelerini sökerek sağlam bir şekilde parçaladı.

"AMACIM YAPIYI BOZDURUP HURDACIYA SATMAKTI"

Yaşadığı olayı anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Kooperatifte şoför olarak çalışıyorum. Şirket aracında asgari ücretle çalışıyorum. Kendime bir yapı yaptım. Bu şekilde paramı, maaşımı arttırdım. Şu anda da kendim kirada oturuyorum. Villamız denilen şey normalde çelik konstrüksiyon bir ev.

Belediye tarafından yıkılırken izin isteyerek evimi vinç ile karşı tarafa geçirdim. Bu yapıyı sökmek için vinç yardımıyla kaldırdım.

Sonucunda viral oldu. Yok uçan villa, acaba nereye konuldu? Zararımı karşılayabilmek için amacım yapıyı bozdurup hurdacıya satmaktı."

