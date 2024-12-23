Kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren besiciye para cezası

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente kaçak yollarla büyükbaş getirildiği bilgisine ulaştı.



Babaeski ilçesinde yapılan kontrollerde canlı hayvan sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirleyen ekipler, 6 büyükbaş hayvana el koydu.



Hayvanlar mezbahalarda kestirilerek, etleri sahibine teslim edildi.



Besiciye 139 bin 986 lira idari ceza verildi.