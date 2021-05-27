Kaçak yollardan Türkiye'ye geldi, şiddetten kaçan eşini öldürdü

Şiddet gördüğü gerekçesiyle ülkesini terk ederek Türkiye'ye yerleşen kadın, Afgan kocası tarafından, İstanbul'da öldürüldü.

Afganistan uyruklu 27 yaşındaki Elham Atıfı, imam nikahlı eşi Muhammedullah Raihan’dan şiddet gördüğü için 4 yıl önce ülkesini terk ederek İstanbul'a kaçtı.

Ancak eşi peşini bırakmadı.

Yaklaşık 1 yıl sonra İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye geldi.



İstanbul’da buluşan çift Sultangazi’de bir eve gitti.

MUŞTAYLA VURDU



Raihan, eşine Afganistan'a dönme teklifinde bulundu.



Teklifine karşılık bulamayınca da öfkelendi, muştayla eşinin başına vurdu, ardından da elektrik kablosuyla boğdu.



İSTANBUL'DA ÖLDÜRDÜ VAN'DA YAKALANDI



Cinayet sonrası Van’da yakalanan sanık Raihan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ



İddianamede, sanığın ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.