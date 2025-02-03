Kaçak yüzlerce elektronik sigarayla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı ürün getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda şüphe üzerine takibe aldığı yolcu otobüsünü, uygulama noktasında durdurdu. Mardin’den Muğla’ya gittiği belirlenen otobüsün bagajında eğitimli köpek "Liza" ile arama yapıldı.



Liza’nın tepki vermesi üzerine açılan 3 valizden gümrük kaçağı 680 elektronik sigara ile 410 paket elektronik sigara kiti ele geçirdi. Valizlerin sahibi Emre Ç., gözaltına alındı.

