Kaçakçılara karşı harekete geçildi: "Kayıtları girmeyin" çağrısı

Şahin, kartal, doğan, atmaca gibi yırtıcı kuş türlerinin son dönemde artan kaçakçılığına yönelik kuş gözlemcileri harekete geçti.



Kuş gözlemcileri, yırtıcı kuşların yakalanmasına yönelik olayların Türkiye'de de artış göstermesi sonrasında, fotoğrafını çektikleri ve konumları ile kayıt tuttukları e-bird sisteminin kaçakçılarca kullanıldığını belirledi.



Bunun üzerine sistemde bazı türlere yönelik kısıtlamalar getirildi ve bu tedbirlerin genişletilmesi için çalışma başlatıldı.



"KAYITLARI GİRMEYİN, KONUMLARI GİZLEYİN"



Türkiye Nadir Kuş Kayıt Komitesi Üyesi Emin Yoğurtçuoğlu, kuş gözlemcileri ve kuşları izleyen, bilgi paylaşımında bulunan doğaseverlere yönelik yaptığı duyuruda, kuş kaçakçılarının, ülkemize gelip Türk vatandaşı da olmuş yabancı uyrukluları kullanarak çok ciddi boyutlarda kuş kaçırdıklarını, doğadan topladıklarını söyledi.



Yoğurtçuoğlu, "Konunun ne kadar korkunç boyutlara vardığını, bu kaçakçıların bazılarının aramıza kadar girip, veri bankalarımıza işlediğimiz verileri kullanmasından fark ettik. O yüzden, ulusal ve uluslararası verilerin girildiği ortak paylaşım siteleri, fotoğraf sitelerine başta gökdoğan, kızıl şahin, kartal ve benzeri yırtıcı kuşların kayıtlarını bir süre girmemeniz önemle rica olunur." çağrısında bulundu.



HASSAS KATEGORİ TALEBİ



Türkiye Nadir Kuş Kayıt Komitesi üyesi olarak, bu sitelerde bahsedilen kuşların hassas kategorisine girmesi için girişimlerde bulunduklarını belirten Yoğurtçuoğlu, "Böylece isteyen bu kayıtların nerelerden olduğuna ulaşamayacak. Zaten halihazırda kaçakçıların neredeyse soylarını bitirdiği ulu doğan, bıyıklı doğan gibi türler erişime kapalıydı. Ancak görünen şu ki çok daha yaygın olup, hiçbir zaman böyle tehlikelere maruz kalmayacağını düşündüğümüz türler bile şu an tehlikeye açık hale gelmiş. Buna ülkemizde özgürce hareket eden, ne olduğu belirsiz tipler yol açmaktadır. Umarız, hukuksal olarak bu organize suçlar kapsamında değerlendirilip, kaçakçılık kapsamında işlem görür. Yakalananlar yabancı uyruklu ise derhal sınır dışı edilir." dedi.



KUŞ GÖZLEMCİSİ GİBİ DAVRANMIŞLAR



Ekolojik dengenin en önemli bireyleri olan yırtıcı kuşların tehlike altında olduğuna işaret eden Yoğurtçuoğlu, "Fotoğrafladığınız, gördüğünüz kuşların yerlerini, bulduğunuz yuvaların konumlarını özellikle tanımadığınız kişilerle paylaşmayın. Bunların bazılarının aramıza kuş gözlemcisi ve kuş fotoğrafçısı kılığıyla girdiğini fark etmiş durumdayız. Bu şekilde bizim yıllar içinde kurduğumuz, iletişimin güvenli olduğu ve paylaşımcılığın değerli olduğu camiamızdan bilgi koparabilmekteler. Hassas kategorisine alındıktan sonra kayıtları girmenizde sakınca kalmayacaktır." diye konuştu.



ORTA DOĞU'DAKİ PRENSLERE HAYVAN SATIŞI



Son dönemde sosyal medyada Orta Doğulu prenslere ait uçaklar içinde taşınan yırtıcı kuş türlerine ait görüntülerin yaygın görüldüğüne dikkati çeken Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun ise Türkiye'den de yaban hayatı kaçakçılığı yapıldığını söyledi. Antalya'da özellikle turist gibi dolaşıp, bitki ve böcek toplayanlar olduğundan bahseden Coşkun, şöyle konuştu:



"Kara yolu ile sınır kapısında bavullar içinde kuş çıkaranlar var. Genelde yırtıcı kuşlar doğan, atmaca, şahin türleri yakalanıp, yurt dışına kaçırılıyor. Yurt dışından da Türkiye'ye toy, yakalı toy gibi kuş türleri getirilip, satılıyor. Özel hayvanat bahçeleri veya şahıslara satılıyor. Arap yarımadasında genellikle yaban hayvanları için özellikle prensler bahçelerinde özel hayvanat bahçesi oluşturuyor. Aslan, kaplan bulunduruyor. Doğan, atmaca, kerkenez, şahin gibi kuşları eğitiyor ve başka kuşları avlıyorlar. Bu tür yırtıcıları yakalamak için örümcek kuşu gibi türleri de kullanıyorlar. Ülkemizde Orta Doğu'dan göçün artması ile bu tür vakalar da arttı. Örneğin Antalya'da gökdoğan ve saz delicesi yakalamaya çalışan, tuzak kuran göçmenleri görmüştüm." NTV’yi sosyal medyadan takip edin