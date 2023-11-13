Kaçakları taşıyan bot battı: 5 ölü

İzmir'in Çeşme ilçesi Kleopatra Koyu'nda kaçakları taşıyan lastik botun battığı ihbarı alındı.

Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. 5 kişinin kendi imkanlarıyla karaya çıktığı belirlendi.

Denizdeki 1 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 5 kaçağın ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kurtarılanlar ifadelerinde botta 13 kişi olduklarını söyledi.

Kayıp olduğu değerlendirilen 2 kişiyi bulmak için denizde ve karada helikopter destekli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.