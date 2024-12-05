Kaçak ve usulsüz ava para cezası

Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 20 kişiye para cezası uygulandı.

Kaçak ve usulsüz ava para cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DKMP ekiplerince ekim ve kasım aylarında "Yasadışı Avcılık ve Biyokaçakçılığı Önlemeye Yönelik" koruma ve kontrol faaliyetleri yürütüldü.

Denetimler kapsamında 20 kişiye para cezası kesildi, 10 av tüfeğine el konuldu.

Kaçak avcıların elinde yakalanan 2 saka kuşu doğaya salınırken, avlanan 2 yaban tavşanı için tazminat cezası uygulandı.

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