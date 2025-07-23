Kaçak yabancı işçi çalıştırana yeni yaptırım

"İzinsiz Çalıştığı İçin Haklarında Sınır Dışı Etme Kararı Alınan Yabancıların Çeşitli Masraflarının İşverenlerinden Tahsili Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yeni yönetmeliğe göre, Uluslararası İşgücü Kanunu'na göre izinsiz çalıştığı tespit edilen ve sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine bildirilen yabancıların; varsa eş ve çocuklarıyla birlikte konaklama, ülkelerine dönüş ve gerektiğinde sağlık giderleri Göç İdaresi Başkanlığı bütçesinden karşılanacak.

Bu giderler daha sonra ilgili işverenden tahsil edilecek.



1 AYLIK SÜRE VERİLECEK

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan harcamalar, işverene tebliğ edilecek ve bir aylık ödeme süresi tanınacak. Ödeme yapılmaması durumunda, alacakları vergi daireleri takip edecek.

Çalışma izni olmadan yabancıların Türkiye'de çalıştırılmasının yasak olduğu ve uygulanacak yaptırımların hatırlatıldığı yönetmelik, yayınlanma tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek.