Kaçamayacağını anlayan hırsız eşyalara zarar verdi

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişi, hırsızlık amacıyla girdiği beyaz eşya tamircisinde çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı.

Olay, 14 Ağustos Cumartesi günü saat 14.20 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde bulunan beyaz eşya tamircisinde meydana geldi.



Dükkana giren yabancı uyruklu kişi, ayak seslerini duyunca çamaşır makinesinin arkasına saklandı. Dükkanı inceleyen iş yeri sahipleri, hırsızı fark edince kapıyı üzerine kilitleyip durumu polis ekiplerine bildirdi.

SİGARA İÇİP BEKLEDİ

İş yerinde kilitli kalan şüpheli ise kaçmak için her türlü yola başvurdu. Şüpheli, tamirhanenin duvarlarına zarar verdi. Yaptıkları işe yaramayınca kapının önüne beyaz eşyaları yığan hırsız, daha sonra da sigara içip, beklemeye başladı.



LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI



Olay yerine gelen polis ekipleri, içeri girerek şüpheliyi kelepçeledi. Çevredekiler, şüpheliyi linç etmeye çalıştı. Araca bindirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İş yeri sahibi Hasan Çoban'ın şikayetçi olmadığı şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



ÇALAMADI AMA 30 BİN LİRA ZARAR VERDİ



İş yeri sahibi Hasan Çoban, zanlının dükkanda 30 bin liralık zarara yol açtığını söyledi.