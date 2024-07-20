Kaçan hükümlü, 16 gün sonra Kuşadası'nda yakalandı

Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve kamu malına zarar verme suçlarından toplam 12 yıl 6 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A tutuklu bulunduğu cezaevinden 4 Temmuz 2024 tarihinde kaçmıştı.



Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak'ta gerçekleştirilen operasyonda B.A.'nın yakalandığı bildirildi.

Kaçan hükümlünün yakalanmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

