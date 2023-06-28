Kaçan kurbanlık boğa 2 saat sonunda yakalandı

Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, 2 saatlik kovalamaca sonucu sakinleştirici iğne atılarak yakalandı.

Kaçan kurbanlık boğa 2 saat sonunda yakalandı

klasiği haline gelen kaçan kurbanlık boğalar yakalanmaya çalışıldı.

Eyyübiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde Halil Yıldırım’a ait kurbanlık boğa kesilmek istendiği sırada sahibinin elinden kaçtı.

Kaçan kurbanlık boğa 2 saat sonunda yakalandı - 1

Çevredekilerin uğraşlarına rağmen boğa yakalanamadı. Motosiklet, otomobil ve araçlarla önü kesilmeye çalışılan boğa, 2 saat sahiplerini peşinden koşturdu.

Kaçan kurbanlık boğa 2 saat sonunda yakalandı - 2

Kilometrelerce devam eden takip sırasında bir sokakta boğa kıstırıldı, başına çuval geçirildi.

Yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, bölgeye gelen belediye görevlileri tarafından sakinleştirici iğne vurulduktan sonra kesime götürülebildi.

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