Kaçan otomobil polis aracına çarptı: 8 yaralı

Bu sırada Hakan K.'nin otomobili, kendisini takip eden polis memuru S.A.'nın kullandığı ekip aracına çarptı.



Kazada sürücü Hakan K. yanındaki Suriye uyruklu 2'si çocuk, 5 kişi ile polis memuru S.A. ve yanındaki mesai arkadaşı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin