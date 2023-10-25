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Kaçan otomobil polis aracına çarptı: 8 yaralı

Konya'da sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobil, takip sırasında polis aracına çarptı. Kazada 2'si polis, 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaçan otomobil polis aracına çarptı: 8 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.

Polis, şüphe üzerine Hakan K. yönetimindeki 68 BN 657 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Hakan K. ihtara uymayıp, aracıyla kaçmaya başladı. Polis, kaçan sürücünün peşine düştü.

Kaçan otomobil polis aracına çarptı: 8 yaralı - 1

Bu sırada Hakan K.'nin otomobili, kendisini takip eden polis memuru S.A.'nın kullandığı ekip aracına çarptı.

Kazada sürücü Hakan K. yanındaki Suriye uyruklu 2'si çocuk, 5 kişi ile polis memuru S.A. ve yanındaki mesai arkadaşı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı.

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