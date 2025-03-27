Kaçan topu almak için girdikleri okul bahçesinde mahsur kaldılar

İstanbul'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi Kuruçeşme Caddesi'nde dün akşam saatlerinde oyun oynayan Arda Sarı ve kardeşinin, topları bitişikteki Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesine kaçtı.

Bunun üzerine iki kardeş, açık olan kapıdan okulun bahçesine girdi. Bu sırada herkesin gittiğini düşünen okuldaki görevli, bahçe kapısını da kilitleyerek gitti.

Topu aldıktan sonra çıkmak isteyen iki kardeş, kapalı bahçe kapısı ile karşılaştı. Duvara çıkıp atlamaya karar veren kardeşler, duvarın yüksek olması nedeniyle bu planlarından vazgeçti.



"DUVARLAR HAPİSHANE GİBİ ÇOK YÜKSEK"



Arda Sarı, bu okulda okuyan kardeşi ile kurtarılmaları için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kısa süre sonra itfaiye ekibi okula geldi.

Duvarın üzerindeki Sarı, gelen itfaiye erlerine, özel güvenlik görevlisinin bahçe kapısını kilitleyip gittiğini ve mahsur kaldıklarını söyledi. Sarı, "Biz onu görmedik, o da belki bizi görmedi. Buradaki duvarlar hapishane gibi, çok yüksek. Çeşitli yerleri aradık kimseye ulaşamadık." dedi.



Avcılar İtfaiye Grup Amirliği ekibi, okul duvarına merdiven dayayarak Sarı kardeşleri kurtardı.