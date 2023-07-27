Kaçarken 2 polisi yaraladı: 10 km'lik kovalamacanın ardından yakalandı

Polis memurları korkutmak amacıyla havaya ateş etse de kaçan araç durmadı. Tugay Kavşağı'na geldiğinde polislerin yolu kestiğini gören E.D., aracından inip koşarak kaçmaya çalışsa da kıskıvrak yakalandı.

Burada kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurunu da yaralayan E.D gözaltına alındı.