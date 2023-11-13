Kaçarken ateş eden gaspçıları aracıyla çarpıp öldürdü: Meşru müdafaa var mı, yok mu?

MEŞRU MÜDAFAA VAR MI YOK MU?



Görüşünü aldığımız Ceza Hukukçusu Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu, "Yakalanmamak suçtan kaçmak için failler kendisini kovalayana bir de silahla ateş ediyorlar silahla ateş edildiği andan itibaren ateş edilen yani turist yasal savunma sınırları içine giriyor çünkü hayatına yönelik ciddi bir tehlike var. Öndeki araca çarparak ateş etme eylemini sonlandırması kendisini yasal savunm içerisine sokar. Bana göre taksir veya yaralamanın neticesi sebebiyle kasten yaralama bulunmamaktadır. Meşru müdafa sınırları içinde bir eylem vardır." değerlendirmesinde bulundu.



Meşru müdafa sınırları içinde olduğunu söyleyen Yazıcıoğlu, "Bu hepimizin başına gelebilecek bir hadise bize ateş edenlere karşı vursun diye bekleyecek halimiz yok Ya da paramızı çalan kaçan kişileri kovalamayacak halimiz yok." dedi.



Ukraynalı turist hakkında hangi suçtan iddianame düzenleneceği önümüzdeki günlerde belli olacak.



Ölen gasp şüphelileriyle bağlantısı olduğu ileri sürülen 1 kişi de gözaltına alındı.

