Kacır: Türkiye yapay zeka alanında öncü olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı 'na ilişkin genelgeyi değerlendirdiği yazılı bir açıklama yaptı.

Yapay zekanın, yalnızca teknolojik bir alan değil, ekonomik refahın, rekabet gücünün ve egemenlik sınırlarının yeni belirleyicilerinden biri olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bu dönüşümün seyircisi değil, öncülerinden olacağız. Kendi değerleriyle yapay zeka teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten, sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz."

"YAPAY ZEKAYI GÜÇ ALANLARINDAN BİRİ KILACAĞIZ"

Türkiye'yi yapay zeka alanında yatırım, yetenek ve yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getirme hedeflerinin olduğunu kaydeden Kacır, "Yapay zekayı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız." ifadelerini kullandı.

"Yapay zekanın sunduğu imkanlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız." diyen Kacır, Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın hayırlı olmasını diledi.